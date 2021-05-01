«Реал Мадрид» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Осасуна» в 34-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Реала» всухую за 2.24.
«У «Реала» нешуточный график. Но хорошо, что возвращаются постепенно больные и травмированные. Серхио Рамос уже провёл тренировку в общей группе. Отсутствует Менди, и, к сожалению, травму снова получил Карвахаль. До конца сезона он уже не сыграет. Не исключено, что после карантина вернется Феде Вальверде, это будет большим подспорьем для Зидана. Впереди важнейший матч с «Челси», а здесь надо сыграть экономно, аккуратно в обороне, чтобы не позволить «Осасуне» что-то сделать впереди. Отыгрываться или создавать себе проблемы «Реалу» точно не стоит.
Думаю, Зидан прекрасно понимает состояние своей команды и что здесь за счёт класса, мастерства своих игроков, организации надо обыгрывать «Осасуну».
В матче первого круга была ничья 0:0 с минимумом моментов. Тогда «Реал» еле добрался до Памплоны, играли на заснеженном поле.
Думаю, и здесь «Реал» не должен пропустить. В последний раз в Мадриде он победил 2:0. Примерно такое жду и сейчас. Может быть, «Реал» выиграет всухую за 2.24. И вряд ли это будет результативная игра. «Осасуна» не борется за выживание, она в серединке. Да, прервалась беспроигрышная серия, но против «Реала» вряд ли «Осасуна» сыграет открыто. До матча с «Челси» «Реал» четыре игры подряд не пропускал».
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