«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Ставка: ничья за 3.46.

«Юнайтед» в текущем сезоне собрался с силами и выдаёт замечательные показатели, как в АПЛ, так и в Лиге Европы. В Англии клуб расположился на втором месте с 67 баллами в активе. Жаль, что подняться на первую строчку у них не получится — слишком большое отставание. Стоит также отметить беспроигрышную серию в лиге, которая состоит из 13 матчей. В Лиге Европы дружина Уле Гуннера Сульшера выглядит замечательно, она является главным фаворитом на трофей.

«Юнайтед» является явным фаворитом в данной встрече. Однако не стоит забывать, что иногда у клуба бывают спады в игре, как это было против «Лидса». «Павлины» навязали серьёзную конкуренцию, но и плохую реализацию «дьяволов» тоже стоит отметить.



«Ливерпуль» испытывает в текущем первенстве кризис. Сейчас в АПЛ клуб расположился на шестой строчке с 54 очками.



«Ливерпуль» имеет большие проблемы в обороне. Уже второй матч подряд команда теряет преимущество и тем самым теряет важные баллы. Но стоит отметить, что они неплохо так играют на выезде. За пять встреч они потерпели всего одно поражение. Тут я поставлю на ничью».