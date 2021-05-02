«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».



Ставка: ИТБ 2.5 гола «Барселоны» за 1.96, победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.99.

«Валенсии» очень сильно не повезло, что «Барселона» только что проиграла «Гранаде» в отложенном матче.



При этом «Барса» имела колоссальное преимущество: больше 80% владения мячом, куча моментов, гол в первом тайме. Ничто не предвещало того, что «блауграна» может не взять свои три очка. Видимо, лёгкость сыграла злую шутку. В двух контратаках «Гранада» забила два гола и обескуражила «Барселону».



Поэтому «Барса» выйдет максимально разъярённой против «Валенсии». «Валенсия» сейчас абсолютно «раскладная», ничего у команды не получается. Имея неплохих футболистов, на поле у них бардак.



Несмотря на поражение, всё в руках у «Барселоны». После «Валенсии» они сыграют дома против «Атлетико», своего прямого конкурента. Если победят, то выйдут на первое место.



Силы беречь некуда, право на ошибку «Барса» уже использовала, поэтому на «Валенсию» обрушится шквал атак и разъярённая команда.



Исходя из этого я предлагаю два одинаковых варианта. ИТБ2 (2.5) или Ф2 (-1.5). Оба похожи, оба хороши. Рекомендую сыграть на выбор один или сразу два, в них совершенно не сомневаюсь».