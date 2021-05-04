«Ман Сити» — «ПСЖ»: прогноз Ильи Казакова на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «ПСЖ».
Ставка: обе забьют за 1.60.
«Команда Почеттино в непростой ситуации. После первой игры минимум два гола надо на «Этихад» забивать. Вопрос в том, как будет играть команда при счёте 0:0.
Думаю, что в этом матче ставка на «обе забьют» должна пройти — уверен в этом на десять из десяти. И поскольку в первом тайме, на мой взгляд, игра будет осторожной в первую очередь со стороны «ПСЖ», да и «Манчестер Сити» такой расклад устраивает, жду, что второй тайм станет более событийным и результативным. Поставлю, что во втором тайме голов будет больше.
И третья ставка, которая вытекает из всей ситуации вокруг игры. Исходя из статистики и «ПСЖ», и «Манчестер Сити», поставлю, что матч будет верховым — тотал больше 2.5», — сказал Казаков.
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