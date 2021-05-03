«Манчестер Сити» — «ПСЖ». Прогноз на матч: Неймар обещал быть воином. Вот и посмотрим

4 мая состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «ПСЖ» оценён экспертами в 4.35. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ» 4 мая 2021 года

Букмекеры считают, что ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.55.

Анализ и прогноз ответного матча полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ» (04.05.2021)

Один из самых многострадальных розыгрышей Лиги чемпионов в истории вышел на финишную прямую. На тропе войны остались лишь четыре клуба. Уже в ближайшие дни определятся те, кто в конце мая разыграют ушастый трофей в Стамбуле. Ответная полуфинальная встреча между «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» обещает быть невероятно жаркой.

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«Сити» давным-давно лидирует в турнирной таблице АПЛ и, возможно, лишь по причине недовольства фанатов «Манчестер Юнайтед» и перенесённого матча главного преследователя с «Ливерпулем» не оформил досрочное чемпионство в минувшие выходные. Тем не менее Пеп Гвардиола уже давно выпускает в АПЛ смешанный состав и бережёт лидеров на Лигу чемпионов.



Например, в минувшие выходные «Сити» вышел на игру с «Кристал Пэлас» с Серхио Агуэро и Ферраном Торресом в стартовом составе. Оба футболиста отличились забитыми голами и добыли для команды победу. А вот ключевые исполнители «голубой луны» в лице Кевина де Брёйне, Илкая Гюндогана и Рияда Мареза получили отдых.



«ПСЖ» же на удивление, наоборот, испытывает серьёзные проблемы в национальном чемпионате. Парижане даже не первые в турнирной таблице Лиги 1: до лидирующего «Лилля» — одно очко, однако конкурент так стабильно штампует победы, что есть реальный шанс остаться без золотых медалей.

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В связи с этим даже на игру Лиги 1 с «Лансом» Маурисио Почеттино был вынужден выпускать практически тот же состав, что и на матчи Лиги чемпионов. В субботу парижане добыли непростую победу со счётом 2:1 — забивали Неймар и Маркиньос.



С «Лансом» не играл Килиан Мбаппе, однако его отсутствие связано не с экономией сил. Всё гораздо хуже. Французский талант рисковал пропустить ещё первую игру с «Сити», однако всё же вышел в основе. Не нанеся ни одного удара по воротам соперника, он ещё и усугубил повреждение. И теперь рискует не сыграть в Англии.



Для Почеттино потеря Мбаппе может стать огромной проблемой, ведь команде нужно забивать в Манчестере минимум два мяча. Однако многие говорят, что форвард всё же выйдет на поле с первых минут ответной встречи. Даже если так, сможет ли показать свой лучший футбол?

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Интересно, что, помимо Мбаппе, потерь у «ПСЖ» практически нет. Лишь Идрисса Гейе не сыграет из-за удаления в первой игре, а Хуан Бернат — из-за травмы. Нет кадровых проблем и у «Манчестер Сити» — Пеп Гвардиола в ответной встрече сможет рассчитывать вообще на каждого футболиста из заявки на Лигу чемпионов.



Стоит ли говорить о состоянии соперников, если один из них уже фактически обеспечил себе золотые медали чемпионата Англии, а второй вовсю борется за них? С результатами полный порядок как у «Ман Сити», так и у «ПСЖ».



Очевидно, что ответная встреча будет развесёлой — парижанам не остаётся ничего, кроме как идти вперёд всеми силами и пытаться забить быстрый гол. В целом мало кому в этом сезоне удавалось отправить в ворота «Сити» два мяча, однако «ПСЖ» видится именно той командой, которой это под силу.



В то же время и манкунианцы будут не против сыграть на контратаках и сделать результат противостояния за счёт парочки острых выпадов на ворота Наваса. Лезть в исход опасно, а вот тотал больше 3 выглядит хорошо. Голов должно хватить на всех.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ» 4 мая 2021 года

Острая необходимость в забитых мячах вынудит парижан раскрываться и оставлять свободные зоны в защите. «Манчестер Сити» наверняка сумеет воспользоваться этим и забьёт на контратаках. В то же время сложно поверить, что «ПСЖ» в таких условиях останется без забитого мяча. Похоже, нас ожидают очень и очень весёлые 90 минут. А может, и больше.

Ставка: тотал больше 3 голов за 1.92.