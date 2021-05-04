«Ман Сити» — «ПСЖ»: прогноз Алексея Андронова на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Это ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: ТБ 3 за 1.91.



«Многим кажется, что «Манчестер Сити» уже практически все решил. Я думаю, что это не совсем так. «ПСЖ» прекрасно понимает свою задачу, что нужно забивать два мяча. Если парижанам удастся открыть счет, то игра получится довольно нервной и трудной для без пяти секунд чемпиона Англии.



Атакующие возможности команд в первой игре были предъявлены. «Сити» прекрасно понимает, что отбиваться от «ПСЖ» — это не его игра. Лучшая оборона – это атака, поэтому им наоборот надо забивать голы. Если «Сити» забьет один, то это ничего не изменит в задаче «ПСЖ», потому что им хватит счета 2:1, чтобы уйти в овертайм. А вот если «Сити» забьет два мяча, то задача «ПСЖ» станет уже гораздо более сложной.



Исходя из этого, я предполагаю, что надо ставить на тотал в этом матче. Как бы он не складывался, а забитые мячи должны быть с одной и с другой стороны. Тотал больше 3 с расходом и коэффициентом 1,91 – по-моему, самая идеальная ставка», — сказал Андронов.

«Манчестер Сити» — «ПСЖ». Прогноз на матч: Неймар обещал быть воином. Вот и посмотрим «Ман Сити» ещё не проигрывал в этом сезоне Лиги чемпионов, но отступать парижанам некуда.