«Челси» — «Реал» Мадрид: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал свой прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» Мадрид.



Ставка: победа «Челси» за 2.24.



«Челси» отлично смотрелся в первой игре. Команда первые 30 минут давила своего соперника и не давала продохнуть. Синие по итогу встречи добились хорошего результата, забили гол в гостях и теперь им можно сушить игру дома. Однако последние домашние матчи прошли не очень удачно для клуба. Дружина Томаса Тухеля на пяти последних поединках пропустила дважды, один раз сыграла вничью и дважды — на ноль. Тем не менее в двух пропущенных матчах общая сумма равна шести, а всё из-за разгромного поражения от «Вест Бромвича» (2:5). Всё равно это поражение не отменяет тот факт, что «пенсионеры» вторые в АПЛ по минимальному количеству пропущенных голов.



По моему мнению, хозяева поля не будут останавливаться на достигнутом и попытаются забить ещё пару голов, что и может привести к победе синих. Да и не стоит отрицать, что играют у себя дома, где родные стены всегда помогают. Также стоит отметить, что команде уже некуда торопиться и забивать голы, ведь свой победный и важный мяч она забила на выезде.



«Реал» в первой встрече смотрелся вяло и принимал необдуманные решения, которые приводили к опасным атакам. Правда, повезло, что соперник воспользовался своими шансами всего раз. Конечно, «сливочным» было трудно показать свой максимум. Больше всего на общую картину повлиял тяжёлый календарь, уже под конец клуб стал проседать. Так, в последних трёх турах Ла Лиги подопечные Зинедина Зидана сыграли дважды вничью и лишь в игре против «Кадиса» (3:0) им удалось завоевать три очка. Помимо забитого календаря, у «галактикос» есть проблема с реализацией моментов, например, как это было в недавнем матче против «Осасуны» (2:0). «Столичные» сумели забить лишь к началу 80-й минуты.



«Реал» имеет такую особенность — собираться и выдавать хороший футбол в важных играх. Однако, по моему мнению, клуб слишком устал и не сможет показать то волшебство, которое показывал в матчах против «Барселоны» или «Ливерпуля». Да, на выезде у «белых» хорошая статистика, в пяти встречах не забили дважды. Но, зная стиль «Челси», этой статистики будет недостаточно», — сказал Павлюченко.

«Челси» — «Реал». Прогноз на матч: Тибо Куртуа и Эден Азар поставят бывший клуб на колени В пяти последних матчах «Челси» пропустил один гол. Тот самый, от Карима Бензема в Мадриде.