«Челси» — «Реал». Прогноз на матч: Тибо Куртуа и Эден Азар поставят бывший клуб на колени

5 мая состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Реала» оценён экспертами в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» 5 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.95.

Анализ и прогноз ответного матча полуфинала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» (05.05.2021)

Вслед за полуфинальной зарубой «Манчестер Сити» и «ПСЖ» состоится ответный матч и второй, не менее интересной пары. В гости к лондонскому «Челси» приедет мадридский «Реал». Большое количество голов мы тут вряд ли увидим, однако интереснейший футбол зрителям обеспечен.

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Первая игра завершилась с достаточно комфортным для британской команды счётом. Выездные 1:1 с учётом впечатляющей игры в обороне выглядят более чем удовлетворительно. Всё, что нужно лондонцам, — не позволить сопернику разгуляться в атаке. И было бы неплохо отправить в ворота Тибо Куртуа дежурный гол. Вполне посильная задача для подопечных Томаса Тухеля.



В пяти последних матчах «Челси» пропустил лишь один мяч. Тот самый, от Карима Бензема в Мадриде. Оборона лондонцев действительно впечатляет — после прихода Тухеля надёжности стало гораздо больше. В частности, в пяти предыдущих встречах плей-офф Лиги чемпионов «Челси» пропустил всего два мяча.



В то же время огромные проблемы в атаке в конце сезона испытывает и сам «Реал». После победы над «Барселоной» в «эль классико» подопечные Зинедина Зидана провели уже шесть матчей. За этот отрезок командой было забито всего шесть мячей, при этом три игры завершились нулевой ничьёй. Далеко не те результаты, которые мы привыкли видеть в исполнении королевского клуба.

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«Реал», который на протяжении всего сезона испытывает огромное количество кадровых проблем, имеет немало травмированных и сейчас. Так, Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на Дани Карвахаля, Лукаса Васкеса и Рафаэля Варана. Самой болезненной может стать потеря Варана, ведь в его отсутствие у наставника «сливочных» практически не остаётся опций на позиции центрального защитника.



Из хороших, даже отличных новостей — возвращение Серхио Рамоса. Капитан, безусловно, выйдет в основном составе, однако уже сейчас многие задаются вопросом — в каких кондициях будет пребывать 35-летний футболист после фактически трёх месяцев без футбола? Кроме того, сохраняется шанс на выход Федерико Вальверде, который успел сдать повторный тест на коронавирус. В этом случае в центре поля всё будет гораздо спокойнее.



Особенностью предстоящей игры станет и возвращение в Лондон двух бельгийцев, ещё недавно прославлявших лондонский клуб как в АПЛ, так и в еврокубках. Речь про Эдена Азара и Тибо Куртуа. И если Азар сильно не похож на себя образца 2019 года, то Куртуа в составе «Реала», кажется, даже прибавил.

Ещё неделю назад голкипер проявил себя во всей красе. Синие должны были забивать на один, а то и на два мяча больше (особенно в дебюте), однако именно сейвы Тибо спасли «Реал» от поражения. Фактор Куртуа может сыграть ключевую роль и в ответной встрече команд. Поставим на тотал меньше 2.5 мяча. Цена ошибки велика, раскрываться никто не станет. Всё может решить один гол, а при 1:1 соперники уйдут в дополнительное время.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» 5 мая 2021 года

Обе команды классно обороняются и достаточно сдержанно играют в атаке. Это именно то, что нужно «Челси» в предстоящем матче. Учитывая цену пропущенного гола, очевидно, что соперники будут играть ещё осторожнее, а значит большого количества забитых мячей ожидать не стоит.

Ставка: тотал меньше 2.5 голов за 1.92.