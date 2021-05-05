Россия U18 — Финляндия U18: прогноз Максима Лебедева на матч 1/2 финала ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала юношеского чемпионата мира Россия U18 — Финляндия U18.



Ставка: победа Финляндии в матче за 2.15.



«Я много чего не понимаю на этом чемпионате мира. Вспоминаю, как в далеком 2012 году высокая принимающая комиссия из ИИХФ перед началом молодёжного чемпионата мира в Уфе тыкала наманикюренными пальчиками в Ледовый дворец на улице Зорге и вопрошала: «Вас ист дас?». А там всё было «дас ист гут», поскольку арену полностью отремонтировали и отреставрировали как раз к МЧМ. Это была вторая арена турнира, на которой плей-офф не проводился. И даже с этой оговоркой уфимская арена выглядела на несколько порядков лучше того убогого овощехранилища, в котором пришлось играть свой четвертьфинал сборным России и Беларуси.



Не понимаю, как в полуфиналах все четыре команды проведут уже повторные матчи со своими соперниками. Нет, я помню, как на взрослом чемпионате мира 2008 года, том самом, счастливом, с двумя голами Ковальчука в финале, ради экономии четвертьфиналы проводились внутри групп. И нашей сборной пришлось играть со швейцарцами два матча подряд: сперва заключительную игру в группе, а потом уже четвертьфинал. Мне почему-то кажется, что за океаном календарь любого международного хоккейного турнира крутят и корежат как хотят, и ИИХФ ничего на это не говорит, а, как говорится, «нервно курит в углу», понимая, что её номер — шестнадцатый. Но, сколько помню, на победителя своей группы в полуфинале можно было выйти только с третьего места, победив вторую команду из другой группы. В любом другом случае ты с разбегу упирался в победителя второй группы и шансов отвертеться от него никогда не было. А тут вдруг появились.



Нет, ничего против нынешних полуфиналов лично я не имею. Из всех возможных полуфинальных соперников мы получили самого лёгкого, да вдобавок уже знакомого. И даже почти обыгранного, если бы наша команда удивительным образом не встала на последних минутах и не провела бы безобразно овертайм, отыграв в нём четыре минуты из пяти в численном меньшинстве, причём не «четыре на пять», а «три на четыре». Говорят, что обыграть на одном турнире того же самого соперника второй раз — архитрудная задача. Может быть, но это не про нас. Про нас — это проиграть на одном турнире тому же сопернику дважды. Это сколько угодно. Как два байта переслать. И пусть даже наша статистика лучше, чем у победителя нашей группы, да мы ещё заметно прибавляли уже по ходу турнира, но полностью избавиться от провалов прямо посреди игры — прежде всего психологических — наша команда так и не смогла. А в полуфиналах чемпионатов мира такое не прощают.



Поэтому — победа сборной Финляндии, которую наша сборная снова принесёт горячим финским парням на блюдечке с голубой каёмочкой. Скромные финны ещё не будут брать, станут сопротивляться: мол, не заслужили. Но мы им всё равно победу всучим, вобьём в них насильно, пусть и не в основное время, так в дополнительное. И станем играть со шведами за бронзу», — сказал Лебедев.