«Челси» — «Реал Мадрид»: ставка Ильи Казакова на полуфинальный матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» — «Реал Мадрид».



Ставка: проход «Челси» за 1.63.



«В первом матче не нужно было быть фокусником, чтобы предугадать количество голов. Атмосфера скромного стадиона без публики тоже повлияла.



Ответная игра пройдёт на «Стэмфорд Бридж». Команда Тухеля в сложнейшей ситуации: надо обязательно попадать в следующий цикл Лиги чемпионов. Значит, нужно быть в четвёрке, и здесь ещё ничего не решено. Хотя всё находится в руках «пенсионеров». Есть шанс во второй раз в истории выйти в финал ЛЧ; если команда это сделает, то напрямую попадёт в турнир на будущий сезон. И здесь вопрос: как правильно распределить силы? Возможно, об этом никто и не думает — игроки статусные, тренер опытный. Стоит задача двигаться от игры к игре, не разделяя соревнования.



«Реал» не выигрывал в Англии довольно давно. И я бы поставил на две вещи. Первая — дальше пройдёт «Челси». Здесь я уверен на восемь из десяти. Несмотря на то что «Реал» в последних полуфиналах Лиги чемпионов очень уверенно играет. Но Англия — заколдованная территория для мадридцев, плюс очень сложный соперник с новым тренером.



Второе — жду низовой игры. Уверен на десять из десяти. Счёт скользкий и для одних, и для других, и вполне возможно, что до последних минут счёт на табло будет 0:0. Хотя вроде бы при таком подборе игроков это выглядит невозможным.



Такие ставки — выход «Челси» в финал и низовая игра», — сказал Казаков.

«Челси» — «Реал». Прогноз на матч: Тибо Куртуа и Эден Азар поставят бывший клуб на колени В пяти последних матчах «Челси» пропустил один гол. Тот самый, от Карима Бензема в Мадриде.