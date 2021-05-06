«Челси» — «Реал»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграли, кто победил

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» переиграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 2:0.



На 28-й минуте матча нападающий «Челси» Тимо Вернер открыл счёт. Немецкий игрок с метра добил в пустые ворота мяч, отлетевший от перекладины после удара Кая Хаверца. Второй гол забил Мэйсон Маунт на 85-й минуте. Н'Голо Канте совершил перехват, далее исполнил своевременную передачу в штрафную, где Кристиан Пулишич у лицевой за счёт паузы вытащил Тибо Куртуа на себя, а пас во вратарскую замкнул Маунт.

Победа «Челси» оценивалась коэффициентом 2.35: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2350 рублей. На ничью давали 3.63, на победу «Реала» — 3.34.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.81, «обе забьют — нет» — за 1.95, а проход «Челси» — за 1.66. На точный счёт 2:0 в пользу лондонцев предлагали 11.0.