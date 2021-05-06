«Арсенал» — «Вильярреал»: прогноз Егора Титова на полуфинал Лиги Европы в Лондоне

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Вильярреал». Это ответная встреча 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.05.
«Достаточно яркой получилась первая игра. Но «Вильярреал» где-то час играл со значительным преимуществом и мог повести 3:0. Но удаление в составе «Арсенала» как-то сбило темп игры. Лондонцы поняли, что терять уже нечего, и пошли вперёд. Так и получилось заработать пенальти, который можно назвать неоднозначным. Нападающий сам зацепился за ногу игрока «Вильярреала», но судья ему поверил. В конце могли забить и те и другие. Составы уравнялись. Сейчас можно сказать, что интрига жива. Нас ждёт классный матч.
Я уверен, что команды снова обменяются голами. «Вильярреал» играет в атаку, он не сядет всей командой в оборону. «Арсеналу» нужно отыгрываться. К тому же матч принципиальный — два испанских тренера противостоят друг другу, а Эмери работал в «Арсенале». Тут будет яркий футбол — с голами.
На мой взгляд, нужно играть ту же ставку, которая прошла в первой игре, «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Голов должно быть много. А вот победителя противостояния очень трудно предугадать», — сказал Титов.
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