«Лестер» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Премьер-лиги «Лестер» — «Ньюкасл».
Ставка: победа «Лестера» с форой (-1.5) за 2.28.
«Лестер» принимает на своём поле 7 мая «Ньюкасл».
«Лисы» проводят мощный сезон и продолжают бороться за вторую строчку в АПЛ, правда, сейчас отставание уже составляет четыре балла, так ещё у оппонента есть игра в запасе. В предыдущем туре они не смогли переиграть на выезде скромный «Саутгемптон» (1:1), играя в большинстве.
По моему мнению, команда на своём поле показывает приличный футбол и способна давать бой абсолютно любому противнику. В родных стенах «Лестер» забивает достаточно много и будет играть с позиции силы.
«Сороки» находятся в не самом лучшем состоянии, пусть и располагаются вне зоны вылета. Отрыв от ватерлинии составляет девять баллов, а это значит, что шансы сохранить прописку достаточно велики. В последнем противостоянии против «Арсенала» (0:2) прервалась серия из четырёх матчей без поражений.
Действительно, гости стали играть гораздо лучше под конец чемпионата, однако сегодня оппонент слишком серьёзный. К тому же на выезде игры даются намного тяжелее. Думаю, что в этот раз оказать сопротивление не получится и исход поединка очевиден», — сказал Павлюченко.
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