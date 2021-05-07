«Ахмат» — «Тамбов»: прогноз Ивана Млечного на игру РПЛ

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Тамбов».
Ставка: «Ахмат» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.72.
«Ахмат» продолжает свою серию игр с командами, которые находятся в зоне вылета, и если свои матчи «Уфе» и «Ротору» они уже проиграли по каким-то невообразимым причинам то завтра нам предстоит узнать, продолжится ли эта серия в матче против «Тамбова».
«Тамбову» остаётся сыграть две игры, после чего они, скорее всего, отправятся вслед за такими великими клубами, как «Амкар», «Тосно», «Москва» и так далее. Команда даже не подала заявку на лицензирование, поэтому ни о каких хлопках дверью мы и не говорим. Грозненцы же уже не могут выиграть три матча подряд, и игра с «Тамбовом» отличный шанс эту серию прервать, но хочется отметить, что и у них должной мотивации тоже немного. Задач на остаток сезона нет, поэтому в какой-то разгром мне особо не верится, в какой бы форме ни были команды.
«Ахмат» не самая забивающая команда, тем более в РПЛ от команд вообще глупо требовать матчей, в которых пробивается тотал на постоянной основе. Отталкиваясь от факторов мотивации, формы команд и реалий российского футбола, вариант, при котором «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3.5, выглядит идеальным! Так что всем предлагаю обратить внимание именно на этот расклад. Удачи!» — сказал Млечный.
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