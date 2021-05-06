«Ахмат» — «Тамбов». Прогноз: перед смертью не надышишься. Жалость — это не про Талалаева

7 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Тамбов». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех тамбовчан оценён экспертами в 33.00. А ставки на ничью принимаются за 11.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Тамбов» 7 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Ахмат» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Тамбов» (07.05.2021)

На дворе расцветает май. Европейские чемпионаты в большинстве своём уже вышли на финишную прямую, а в Лиге чемпионов стали известны имена финалистов. Российская Премьер-Лига тоже скоро завершит сезон, до конца осталось провести по два матча. Программа 29-го тура откроется 7 мая двумя поединками.

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Некоторые продолжают борьбу, а для кого-то это формальность. Так, очередное чемпионство досрочно оформил «Зенит», а екатеринбургский «Урал» и ещё ряд клубов уже точно сохранят прописку в элите. В этот список входит и грозненский «Ахмат», который в пятницу на стадионе «Ахмат-Арена» будет принимать «Тамбов».



Грозненцы под руководством Андрея Талалаева провели добротный сезон с точки зрения изменения структуры игры. Пожалуй, каждому сопернику без исключения следует быть предельно сконцентрированным в матчах с ними. Однако итоговые результаты вряд ли могут кого-то впечатлить.



После 28-го тура команда из Грозного занимает 11-е место, набрав 36 очков. Разумеется, их не беспокоит даже зона стыковых игр, отрыв от неё 13 пунктов. Но ни о каком финише в верхней части таблицы говорить тоже не приходится, а о еврокубках можно и не мечтать. Отставание даже от идущих восьмыми «Химок» составляет восемь очков. Основная надежда была на Кубок России, но там вылетели в полуфинале.

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Да и форма у «Ахмата» снова захромала. В двух предыдущих поединках против команд, находящихся ниже в таблице, набрали всего одно из шести возможных очков. Речь о ничьей в Екатеринбурге с местным «Уралом» (1:1). Хотя преимущество в большей степени было на стороне хозяев. Особенно во втором тайме, когда грозненцы выпустили нескольких молодых футболистов.



А в прошлом туре команда Андрея Талалаева на выезде сенсационно уступила одному из глубоких аутсайдеров — «Ротору» (0:1). Здесь уже она смотрелась интереснее в атаке, нанесла 20 ударов по воротам за 90 минут. Но волгоградцы использовали свой момент, плюс много раз оставлял хозяев в игре Йосип Чондрич.



История «Тамбова» кого-то может пробить на слёзы. Действительно, весёлого тут мало: после зимнего перерыва клуб не сумел набрать ни одного очка. А недавно спортивный директор заявил о том, что будущего у команды нет. Она не сможет выступать в ФНЛ или ПФЛ, поскольку даже не подала на лицензирование. Подобный бардак творился уже давно. И привёл к предсказуемому концу.

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Очевидно, искать в себе силы и мотивацию в такой ситуации трудно. В прошлом туре, например, тамбовчане потерпели очередное поражение. В Ростове-на-Дону местный «Ростов» обыграл их со счётом 2:0. Гости за весь матч сумели нанести лишь пять ударов по воротам, всего один из которых попал в створ.



Ни на йоту не удивляют заоблачные коэффициенты на успех в букмекерских конторах. Чем ближе конец сезона, тем меньше вероятность. Победу «волков» в предстоящем поединке в Грозном, например, букмекеры оценивают коэффициентом в районе трёх десятков. Понятно, что «Ахмат» выйдет на поле явным фаворитом.



Даже на гол «Тамбова» дают внушительные 3.60, но рисковать всё равно не хочется. Во-первых, тамбовчане ни разу не забили за пять последних выездов в РПЛ. Во-вторых, грозненцы на своём поле не так много пропускают: 12 раз за 13 игр. Но вот от самих хозяев ждать голевого парада тоже не стоит.



Всё-таки «Ахмат» снова захромал. Конечно, родные стены помогут почувствовать уверенность, но отсутствие мотивации и стабильности должны сказаться. Мы бы проверили ставку «П1 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.97. Двух-трёх забитых голов для победы хозяевам хватит за глаза.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ахмат» — «Тамбов» 7 мая 2021 года

Обе команды потеряли мотивацию на конец сезона, а потому, скорее всего, предстоящий поединок пройдёт в спокойном темпе. Однако «Ахмат» явно выглядит фаворитом. Дело в том, что «Тамбов» не забивает на выезде уже пять туров кряду. Так что хозяевам хватит и двух голов.



Ставка: победа «Ахмата» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.