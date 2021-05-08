«Уфа» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 8 мая

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Зенит» в 29-м туре РПЛ.

Ставка: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.08.

«Зенит» в статусе чемпиона России сыграет в Уфе. Очень высокий коэффициент на победу петербуржцев. Наверное, это объяснимо, потому что вряд ли состав будет оптимальным. С другой стороны, скамейка у «Зенита» достаточно длинная. И какой смысл здесь проигрывать, портить себе настроение. Думаю, «Зенит» будет играть всерьёз, даже если с первых минут выйдут Ерохин и Мостовой, а не Дзюба и Малком.



«Уфа» с приходом Стукалова добавила. Два матча в Москве она провела со «Спартаком» и ЦСКА и взяла 4 очка. Очень достойно. И здесь уфимцы будут стремиться взять три очка. Кураж есть, настроение после игры с армейцами хорошее. Но легко точно не будет.



На мой взгляд, пусть «Зенит» и не мотивирован в полной мере, его класса должно хватить, чтобы как минимум не проиграть. Поэтому я поставлю на вариант «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча». Много голов не жду. «Уфа» не станет раскрываться, а «Зенит» не будет играть в высоком темпе, чтобы постараться много назабивать. Уверен в ставке на 7 из 10».