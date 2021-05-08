«Барселона» — «Атлетико»: смотреть онлайн 08.05.2021, прямой эфир матча Ла Лиги

8 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» Мадрид. Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Атлетико» оценён экспертами в 4.55. Ставки на ничью принимаются за 3.75.



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.87, на пенальти — за 2.80.