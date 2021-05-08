«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: ставка Кирилла Дементьева с коэффициентом 3.60 на матч АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон» в рамках 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: «Саутгемптон» откроет счёт за 3.60.
«Ливерпуль» против «Саутгемптона». Традиционная дуэль Клоппа и «альпийского Клоппа». В этом сезоне они далеко не хедлайнеры. «Ливерпуль» продолжает попытки пробиться в зону Лиги чемпионов, но уже не является полноценным хозяином собственной судьбы.
«Саутгемптон», ярко начав сезон, надорвался своим суперэнергетическим стилем. Тем не менее их очный матч получится интересным и бескомпромиссным, но очень сложным для прогнозирования.
У «Ливерпуля» очень серьёзные проблемы в домашних матчах, как мы знаем. Они все в одном складе, в одном характере. «Ливерпуль» мощно начинает, не может забить и в конце первого тайма непременно пропускает.
Именно на такое я и предлагаю вам поставить, на такую себе методу. «Саутгемптон» силён на контратаках, поэтому как никто другой может поймать «Ливерпуль».
Я бы сделал рискованную ставку на то, что первым в матче забьёт «Саутгемптон».
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