«Астон Вилла» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 2.15.
«У «Ман Юнайтед» начинается сумасшедший отрезок – в течение пяти дней команде нужно будет провести аж три матча. Это даже круче, чем на Boxing Day, и всем, что за ним следует. А учитывая концовку сезона, можно догадаться, что игрокам будет вдвойне сложно с подобным справиться.
У команды по большому счету отсутствует серьезная мотивация в АПЛ, а единственный оставшийся важный матч сезона (финал Лиги Европы) состоится почти через три недели. Так что не думаю, что у манкунианцев будет большое желание слишком уж напрягаться в Бирмингеме. Они валяли дурака в Риме, и вполне возможно будут делать это и на этот раз.
Ну а «Вилла» даже без Грилиша пытается не просто доигрывать сезон, но и созидать, и забивать, и добиваться результата. Команда Дина Смита отличается в пяти матчах подряд, а в последних двух забила четыре мяча.
Предположу, что «Вилла» настроится должным образом на «большого» соперника и попытается сыграть в свой лучший футбол».
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