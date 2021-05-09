«Вест Хэм» — «Эвертон»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Эвертон».

Ставка: «Эвертон» не проиграет за 1.64, обе забьют за 1.71.

«Хозяева цепляются за место в еврокубках, которое им даёт пятое место, занимаемое сейчас. А кроме того, при удачном стечении обстоятельств «молотобойцы» могут и в ЛЧ прорваться. Если «Челси» не выдержит гонки по трём дорожкам: кубок, АПЛ и ЛЧ. «Эвертону» пока тоже есть за что сражаться. В принципе, парни Папы Карло решают ту же задачу — выход в Европу. И в очной схватке отнять у команды Дэвида Мойеса 3 важных очка, приплюсовать их себе — это стоит дорогого.

По статистике «Эвертон» успешно играет в гостях именно с «Вест Хэмом». Но в каждом конкретном матче решают игроки, а не цифры статистики. В последних пяти матчах парни Мойеса не смогли забить только «Челси». «Эвертон» небезгрешен в обороне. Поэтому гол «Вест Хэма» вероятен. Но с другой стороны, у хозяев много травмированных. Поэтому поставлю на то, что «Вест Хэм» не выиграет и обе забьют. К тому же в состав «Эвертона» должен вернуться Хамес Родригес. А с ним ливерпульская команда не проигрывает. Ничья не устроит никого. Но именно она, похоже, и случится. Слишком важна победа для каждой команды".