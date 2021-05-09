«Арсенал» — «Вест Бромвич»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Бромвич».
Ставка: победа «Арсенала» за 1.60.
«Команда Микеля Артеты прибывает в не самой лучшей форме, тем не менее победить 19-й клуб лиги они в состоянии. Плюс, команда будет играть у себя дома, где в начале второй половины выдавала прекрасный результат. В восьми встречах всего одно поражение от «Сити» (0:1).
«Вест Бромвич» слаб и уже потерял надежды на место в АПЛ. На данный момент клуб находится на 19-м месте с 26 баллами в копилке. В последних турах «дрозды» пытаются сопротивляться и набирать очки, честно говоря, это у них получается не очень.
Вряд ли с такой игрой у гостей есть шансы отобрать три очка у «Арсенала». Да, «Вест Бром» выдаёт время от времени хорошие игры, но это бывает редко, а тем более на выезде. За десять игр всего два триумфа. Также сыграет фактор травм у команды, в лазарете находятся Иванович, Снодграсс и Мэйтленд-Найлс».
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