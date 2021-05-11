«МЮ» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на игру 36-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».



Ставка: победа «МЮ» за 2.50.



«Здесь команды находятся в разной ситуации. Сульшер с подопечными здорово проводят концовку сезона. Пусть «Юнайтед», как и «Лестер», в этом сезоне можно назвать больше выездной командой, на мой взгляд, на «Олд Траффорд» хозяева должны выиграть. Потому что «Лестер» проваливает концовку сезона. Он обыгрывает только соперников, которые заведомо намного слабее. Это не очень хороший симптом для «лис».



Отмечу, что «Манчестер Юнайтед» находится в великолепной форме. Он имеет турнирный запас перед соперниками. Это позволяет «красным дьяволам» играть в совершенно раскованный футбол без какого-либо давления.



Поэтому я предлагаю ставку – ТБ (2.5). Думаю, «Лестер» наиграет на гол в атаке. Если даже «Вест Бромвич» смог это сделать, то и «лисы» должны.



Однако это максимум, чего сможет добиться «Лестер» в этом сезоне. От «Манчестера» ждут большего количества забитых мячей. Поэтому вторая ставка – победа «красных дьяволов». В обоих исходах я уверен на 9 из 10. У меня нет никаких сомнений, что «Лестер» не является фаворитом в этой игре», — сказал Казаков.

«МЮ» — «Лестер». Прогноз: Сульшер и Погба подарят надежду «Ливерпулю» на топ-4 АПЛ «МЮ» гарантировал участие в Лиге чемпионов на будущий год. И даже сохраняет шансы на титул.