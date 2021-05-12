«Леванте» — «Барселона»: результат матча Ла Лиги, как сыграли, какой счёт, кто забил

В матче 36-го тура испанской Примеры «Леванте» сыграл вничью с «Барселоной». Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась со счётом 3:3.



На 25-й минуте счёт в матче открыл Лионель Месси, а на 34-й минуте преимущество сине-гранатовых удвоил Педри. Однако уже в начале второй половины встречи «Леванте» восстановил статус-кво. На 57-й минуте гол забил Гонсало Мелеро, а спустя две минуты забитым мячом отметился Хосе Луис Моралес.



На 64-й минуте «Барселона» вновь вышла вперёд усилиями Усмана Дембеле, но и на этот гол гостей «Леванте» сумел ответить. На 83-й минуте Серхио Лион сравнял счёт.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 8.75: выигрыш с 1000 рублей составил бы 8750 рублей. На победу «Леванте» давали 15.0, на победу «Барселоны» — 1.20.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.27, тотал больше 5.5 мяча — за 4.33, «обе забьют» — за 1.74. На точный счёт 3:3 предлагали 82.0.