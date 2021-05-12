Аманда Анисимова — Элина Свитолина: прогноз Анны Чакветадзе на матч турнира в Риме

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Аманда Анисимова — Элина Свитолина во втором круге турнира WTA в Риме.



Ставка: ТБ 20.5 за 1.83.



«Аманда Анисимова пока не оправдывает тех надежд, которые на неё возлагали. Ждали после первых успехов, что она скоро войдёт в топ-20 или топ-10, но как-то всё остановилось. Неудачных матчей сейчас не меньше, чем удачных. К своей подготовке американка стала относиться более прохладно, уделяет время не только теннису. Анисимова обыгрывала Свитолину, но в Дохе, а это хард. В принципе, грунт для обеих — не самое любимое покрытие. Но вроде бы Аманда получше себя стала чувствовать в последних встречах — навязала борьбу Саккари в Мадриде (поражение в трёх сетах), уверенная победа над Ван Цян в первом круге уже здесь.



Свитолина же на прошлой неделе проиграла Тайхман. Обычно Элина не проигрывает девушкам, которые стоят ниже в рейтинге и уступают ей по возможностям. Но Тайхман хороший матч провела, а Элина много ошибалась. Видно, что форма не блестящая.



Я думаю, что в итоге Свитолина Анисимову укатает, но будет это не очень быстро. Успешные отрезки у американки будут, когда она сможет размашисто, широко атаковать. Но за счёт стабильности украинка наверняка победит. Тем не менее больше 20,5 гейма девушки должны наиграть», — сказала Чакветадзе.