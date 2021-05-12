«Локомотив» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на финал Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов».



Ставка: ничья за 3.50.



«Свой путь в финал московский «Локомотив» прошел достаточно уверенно. Железнодорожники по очереди одолели «Тамбов» (3:0), «Сочи» (3:1) и ЦСКА (3:0). «Локо» после 29 туров сумел добыть 16 побед и пять раз сыграл вничью, что принесло 53 очка и третью позицию в турнирной таблице.



После четырех подряд побед над «Ротором», (2:0), «Спартаком» (2:0), «Ростовом» (4:1) и «Тамбовом» (5:2) железнодорожники получили нокаут от «Зенита» (1:6), который лишил их шанса на золото и второго места.



В последнем туре красно-зеленые на своем поле разделили турнирные баллы с земляками из «Динамо» (0:0).



Представитель ФНЛ по очереди разобрался с «Химками» (4:0), «Динамо» (2:0) и «Ахматом» (1:0 пен). В турнире второй лиги «Крылья» добыли звание чемпиона и в следующем сезоне сыграют в элитном первенстве.



За 41 тур текущего сезона команда из Самары добыла 31 победу и 98 очков. Нельзя не отметить результативность номинальных гостей, которые забили 99 голов.



В этой игре «Локомотив» – фаворит, но это финал и одну игру может выиграть любая команда. Тем более, это касается «Крыльев Советов», которые выиграли турнир ФНЛ и выбили из турнира не одну команду Высшей лиги, и здесь Самара не будет останавливаться.



Столичный коллектив не в лучшем моральном состоянии и сегодня постарается исправить ситуацию. Я считаю, что команды сыграют на равных и нас ждёт ничья в основное время», — сказал Мостовой.

«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз: Чорлука и Крыховяк закроют самарцев в финале Самарцы способны удивить Марко Николича, так что железнодорожники будут осторожны.