Аслан Карацев — Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Риме

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Риме Аслан Карацев — Даниил Медведев.



Ставка: ТБ 22 за 1.77.



«На турнире в Риме ожидается очень интересный матч между двумя россиянами Асланом Карацевым (27-я ракетка мира) и Даниилом Медведевым (вторая ракетка мира). Карацев уже успел размяться, обыграв вчера серба Миомира Кецмановича в двух сетах (7:6, 6:4). Непростой для него был матч, но Аслан справился с волнением, и всё для него удачно завершилось. Для него это была великолепная разминка.



Медведев из-за коронавируса за последний месяц сыграл только два матча — одна победа и одно поражение, поэтому сказать, в какой он находится форме, крайне сложно. А вот Карацев уж очень хорош в последнее время, он показывает стабильные результаты на земляных кортах. У него показатели лучше, чем у Медведева. Аслан сыграл в сезоне уже 25 матчей, из которых побеждал в 19. В его активе финал турнира в Сербии, также у него победа в Дубае. А вот у Медведева — 18 побед и четыре поражения, у него титул.



Теннисисты прекрасно знают друг друга, хотя в основной сетке крупных турниров они ещё никогда не играли между собой. При этом в личных встречах Карацев дважды обыгрывал Медведева, как ни странно. В первый раз это было в Москве в квалификации Кубка Кремля в 2014 году и спустя два года, в Казани. Наверняка Даниил жаждет реванша. Карацев был в сборной России на AТP Cup, он много с ребятами играл, тренировался, общался. И знает Медведева как игрока на корте, так и вне корта. Может, знает и какие-то маленькие нюансики.



Карацев на подъёме, он с каждой неделей поднимается в рейтинге, за ним очень интересно следить. Если бы у Медведева не было паузы из-за коронавируса, то я бы, особо не думая, отдала предпочтение Даниилу, всё же он один из лучших теннисистов мира. А сейчас понимаю, что шансы примерно равны, тем более что Карацев не так давно обыграл Новака Джоковича, причём на турнире в … Белграде. Кто выиграет сегодня, сказать сложно, но думаю, что матч получится тяжёлым и затяжным. Рассмотрю ставку на тотал больше 22 геймов», — сказала Петрова.

Даниил Медведев — Аслан Карацев. Прогноз: большое разочарование для первой ракетки России Медведев в двух предыдущих матчах с Карацевым выиграл всего один сет.