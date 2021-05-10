Даниил Медведев — Аслан Карацев. Прогноз: большое разочарование для первой ракетки России

Медведев в двух предыдущих матчах с Карацевым выиграл всего один сет.

11 мая Даниил Медведев и Аслан Карацев сыграют в матче второго круга турнира в Риме (Италия). Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Карацева — поставить на его победу можно за коэффициент 1.70. Успех Медведева оценён коэффициентом 2.16.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Риме Медведев — Карацев 11 мая 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Аслан Карацев получится упорным: ставки на тотал больше 20.0 гейма принимаются за 1.80, тотал меньше 22.0 гейма оценён коэффициентом 1.98. Ставки на третий сет принимаются за 2.30.

Анализ матча турнира в Риме Даниил Медведев — Аслан Карацев (11.05.2021)

В Риме полноценно стартовал последний крупный грунтовый турнир перед Открытым чемпионатом Франции. Лучшие теннисисты мира поспорят за трофей Internazionali BNL d'Italia. Главным же матчем второго раунда станет битва двух россиян — Даниила Медведева и Аслана Карацева.

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Ранее теннисисты встречались друг с другом лишь дважды, при этом оба матча завершились победами Карацева. Это и неудивительно, ведь встречи проходили пять и семь лет назад, когда Медведев лишь начинал свой путь в большом теннисе. Аслан тогда был сформированным игроком с собственным стилем и видением тенниса.

Впрочем, даже сейчас, когда Даниил абсолютно по праву является второй ракеткой мира, его преимущество над Карацевым как минимум неочевидно. Главной причиной столь сильной веры в Карацева, само собой, является покрытие. Медведев — один из главных хейтеров грунта в современном мужском теннисе: практически в каждой игре он отмечает изъяны медленного корта.

Карацев же на грунте чувствует себя более чем комфортно — чего только стоят недавние победы над Новаком Джоковичем и Диего Шварцманом. Удачно Аслан стартовал и на турнире в Риме — восходящая сербская звезда Миомир Кецманович не смог выиграть у россиянина даже партии.

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Выступления Даниила Медведева на грунте были и остаются крайне неубедительными. У уроженца Москвы по-прежнему нет ни одной победы на «Ролан Гаррос», а в текущем сезоне он провёл на красных кортах лишь два матча. Недавняя победа над Алехандро Давидовичем Фокина прервала серию Медведева из шести грунтовых поражений. Стоит ли что-то добавлять к этому?

Как бы то ни было, проблемы с мотивацией начал испытывать и Карацев. «Мне лень играть, просто лень», — неожиданно заявил Аслан в ходе матча с Кецмановичем. Удивительно, ведь большие матчи пришли в жизнь россиянина лишь в 27 лет, а значит, и наслаждаться ими можно было бы несколько дольше, нежели четыре месяца.

Другое дело, что российское дерби со второй ракеткой мира должно несколько прибавить мотивации Карацеву. Победа над столь сильным теннисистом на одном из крупнейших турниров года даст запас уверенности накануне переезда в Париж.

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А уж лишнее упоминание в СМИ не помешает с точки зрения внимания заинтересованных рекламодателей. Ведь, находясь на гребне волны, нужно пользоваться абсолютно всеми благами цифрового мира. Особенно когда у тебя за спиной годы, как казалось, неблагодарной работы на корте.

Потому возьмём победу Карацева с крепким коэффициентом 1.70. При желании можно даже проверить Аслана в двух сетах. Если он сыграет в полную мощь, то вполне способен обойтись двумя партиями.

Ставки на матч турнира в Риме Даниил Медведев — Аслан Карацев 11 мая 2021 года

На самом медленном покрытии в большом теннисе Медведев чувствует себя некомфортно. Про Аслана Карацева такого сказать нельзя — главная сенсация этого сезона одинаково стабильно выступает как на грунте, так и на харде. Если Аслан не перенервничает, то сможет не просто обыграть соотечественника, а сделать это уверенно — в двух партиях.



Ставка 1: победа Карацева за 1.70.

Ставка 2: победа Карацева со счётом 2-0 за 2.62.