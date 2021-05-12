Швеция — Россия: результат матча Евротура, как сыграли, какой счёт, кто победил

Сборная России переиграла национальную команду Швеции в первом матче Чешских игр со счётом 6:4.



Счёт на девятой минуте открыл нападающий сборной Швеции Оскар Линдберг, подправивший шайбу в ворота Александра Самонова. На 14-й минуте равновесие восстановил защитник Игорь Ожиганов. На 22-й минуте форвард Антон Бурдасов вывел сборную России вперёд. Преимущество укрепил нападающий Эмиль Галимов, забросивший шайбу в большинстве на 23-й минуте.

Затем форвард шведов Йеспер Фрёден сократил отставание в счёте, он отличился на 32-й минуте. На 38-й минуте в большинстве Бурдасов оформил дубль, а на 47-й минуте нападающий Владислав Каменев довёл дело до разгрома. Но Швеция не собиралась опускать руки. На 48-й минуте отличится нападающий Филип Холландер, а на 49-й отставание сократил до минимума защитник Йонатан Пудас. Окончательный счёт на 60-й минуте установил Каменев.

Ставки на победу сборной России принимались с коэффициентом 2.45: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2450 рублей. Успех Швеции оценивался в 2.64, ничья — в 4.25.

Тотал больше 4.5 шайбы шёл за 1.74, тотал больше 8.5 шайбы — за 8.55. Ставки на победу России с форой (-1.5) принимались за 3.80, а на точный счёт 6:4 в пользу россиян — за 60.0.