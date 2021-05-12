«Локомотив» — «Крылья Советов»: результат матча Кубка России, как сыграли, кто выиграл

В финальном матче Кубка России «Локомотив» обыграл «Крылья Советов». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.



На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. Через 7 минут форвард «Крыльев Советов» Владислав Сарвели отправил в ворота железнодорожников ответный мяч. Во втором тайме, на 48-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота самарской команды, который успешно реализовал нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. На 84-й минуте встречи защитник Мурило упрочил преимущество железнодорожников.

Ставки на победу «Локомотива» принимались с коэффициентом 2.03: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2030 рублей. Поставить на ничью можно было за 3.45, а на победу «Крыльев Советов» — за 4.76.

Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимались за 2.26, а на тотал больше 3.5 мяча — за 4.05. На «обе забьют» давали 2.00, на пенальти — 2.50, на итоговый успех «Локомотива» — 1.55. Точный счёт 3:1 оценивался в 19.0.