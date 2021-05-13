Каролина Плишкова — Вера Звонарёва: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Риме

Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч 1/16 турнира в Риме Каролина Плишкова — Вера Звонарёва.



Ставка: победа Плишковой за 1.67.



«Предлагаю сыграть попанскую ставку на явного фаворита. Причём самое интересное, что букмекеры не выделяют Каро Плишкову как явного фаворита! Да, есть преимущество перед Верой по котировкам, но не столь значительное, ведь, согласитесь, 1.67, как предлагает букмекерская контора «Бетсити», довольно неплохой коэффициент даже для ординара.



Так почему так верят в Веру? Может, потому что Вера? Остаётся ещё найти Надежду и Любовь!



А если серьёзно, то Звонарёва кругом ранее заставила разозлиться Квитову после матча, обыграв её в трёх сетах, а до этого прошла сито квалификации, вот вам и 36-летняя Вера! Но, согласитесь, как-то не верится, что Звонарь остановит Плишка, прошлогоднего финалиста турнира в Риме и позапрошлого победителя.



Как, кстати, не верилось и в матче с Севастовой, что Анастасия зачехлит чешку уже в первом круге», — сказал Родин.