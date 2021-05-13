«Гранада» — «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на игру Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Гранада» — «Реал Мадрид» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.24.



«Реал» не сумел выйти в лидеры, да и вообще едва не проиграл «Севилье» на своём поле. Удалось отыграться в самом конце. И теперь какие-то шансы на чемпионство остаются, если осечку допустит «Атлетико». «Барселона», похоже, из гонки выпала окончательно.



«Гранаде» вроде бы давно ничего не нужно, но мы помним матч с «Барселоной» на «Камп Ноу», когда внезапно она взяла и обыграла каталонцев — 2:1. Ещё и волевая победа была. Думаю, и на «Реал» «Гранада» может настроиться соответствующим образом. Команда играющая, исполнители есть как опытные, так и довольно молодые, бегущие. Нельзя недооценивать такого соперника.



Я бы здесь выбрал ставку «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». «Гранада» довольно результативна и дома может забить. Но команда статуса «Реала» не имеет права терять очки в такой встрече, тем более мадридцы будут свежее — готовились на день больше. Бензема должен себя проявить. Может быть, случайный гол в ворота «Севильи» поможет проснуться Азару. Но минимум два мяча мадридцы забивать обязаны», — сказал Титов.

«Гранада» — «Реал». Прогноз: Зидан и Бензема снова начудят в матче с середняком Ла Лиги Мадридцы имеют возможность возглавить турнирную таблицу Примеры по итогам тура.