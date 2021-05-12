«Гранада» — «Реал». Прогноз: Зидан и Бензема снова начудят в матче с середняком Ла Лиги

13 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Гранады» оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Гранада» — «Реал» Мадрид 13 мая 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Гранада» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.73. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.91.

Анализ и прогноз матча 36-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Реал» (13.05.2021)

Невероятная развязка чемпионата Испании сезона-2020/2021 получила очередной виток. «Барселона» упустила победу над «Леванте», хотя вела в счёте с разницей в два гола. Уже завтра, 13 мая, мадридцы имеют все шансы обойти заклятого соперника. А может, даже возглавить турнирную таблицу Примеры.

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Каталонцы допускают в концовке сезона слишком много ошибок. В пяти последних турах у «Барсы» всего две победы при поражении от «Гранады» и ничейных результатах с «Атлетико» и «Леванте». Не стоит забывать и о проигрыше самому «Реалу», который случился в апреле.



Ситуация в турнирной таблице Примеры остаётся крайне напряжённой — лидирующий «Атлетико» в 35 турах набрал 77 очков, тогда как «Барса», имея на один пункт меньше, сыграла на игру больше. У «Реала» 75 пунктов при игре в запасе по отношению к «Барселоне».



Таким образом, в случае победы над «Гранадой» и потерей очков «Атлетико» с «Реалом Сосьедад» «Королевский клуб» может даже выйти в лидеры Ла Лиги. Все шансы зацепиться за титул остаются даже после пары осечек. А ведь тратить силы больше не на что, из остальных турниров вылетели.

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«Реал» тоже показывает нестабильные результаты, чем похож на «Барсу». Три из пяти последних матчей вничью, счастьем для Зинедина Зидана можно считать победы в двух оставшихся поединках. Следующим соперником «сливочных» станет «Гранада», сенсационно обыгравшая «Барселону» на «Камп Ноу» две недели назад (2:1).



Результаты «Гранады» не менее удивительны, ведь после выездной победы над «Барселоной» последовали два поражения — домашнее от «Кадиса» (0:1) и выездное от «Бетиса», который не побеждал почти два месяца (1:2). Совершенно непонятно, чего ждать от подопечных Диего Мартинеса.



Огромное количество кадровых проблем у «Реала» уже не является новостью, однако накануне матча с «Гранадой» пришло ещё несколько плохих новостей из лазарета. Очередные повреждения получили Серхио Рамос и Ферлан Менди. В ближайший четверг точно не сыграют Дани Карвахаль, Лукас Васкес и Рафаэль Варан.

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Это очень серьёзно. При всей глубине состава у «сливочных» реально заканчиваются игроки из линии обороны, а ведь в концовке сезона такая проблема может им очень сильно помешать. При столь плотной борьбе за титул каждый доступный футболист имеет значение.



Нельзя не упомянуть и встречу первого круга, в которой «Реал» одержал не самую простую победу со счётом 2:0. «Сливочные» не могли открыть счёт до середины второго тайма, однако и после гола Каземиро ситуация не слишком поменялась. «Гранада» грамотно огрызалась и имела несколько шансов счёт сравнять. Точку в игре поставил Карим Бензема уже в компенсированное время.



Поставим на гол хозяев, коэффициент хороший — 1.73. «Гранада» по умолчанию результативна, тем более на своём поле. А большое количество травмированных футболистов у мадридцев лишь повышает вероятность пропущенного мяча.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Гранада» — «Реал» 13 мая 2021 года

Учитывая все травмы в защитной линии «Реала», ставить на уверенную победу фаворита опасно. А вот предположить, что «Гранада» распечатает ворота Тибо Куртуа, можно. Два гола на «Камп Ноу» против сверхмотивированной «Барселоны» внушают доверие.

Ставка: индивидуальный тотал «Гранады» больше 0.5 гола за 1.73.