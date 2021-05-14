Россия — Финляндия: результат матча 13.05.2021, кто выиграл, какой счёт

Сборная России проиграла во втором матче на четвёртом этапе Евротура — Чешских играх. Подопечные Валерия Брагина уступили национальной команде Финляндии со счётом 1:4 (0:1, 0:0, 1:3).



На 5-й минуте Аксель Ринделль вывел финнов вперёд, на 45-й Максим Шалунов сравнял счёт, на 50-й минуте Финляндия снова повела благодаря голу Ере Карьялайнена. Через 32 секунды Теэму Турунен увеличил преимущество финской команды, а на 60-й минуте Карьялайнен оформил дубль, забив в пустые ворота.



Ставки на победу сборной Финляндии принимались с коэффициентом 3.65: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3650 рублей. Вероятность ничьей оценивалась в 4.40, вероятность победы России — в 1.91.



Тотал меньше 5.5 шайбы шёл за 1.64, победа Финляндии с форой (-2.5) — за 8.40. На точный счёт 4:1 в пользу финнов давали 32.0.