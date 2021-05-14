Каролина Плишкова — Елена Остапенко: ставка Надежды Петровой на матч в Риме

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA в парном разряде, бронзовый призёр Олимпийских игр в паре и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Риме Каролина Плишкова — Елена Остапенко.



Ставка: победа Плишковой за 1.57.



«На четвертьфинальной стадии турнира в Риме сыграют чешка Каролина Плишкова (9-я ракетка мира) и латвийская теннисистка Елена Остапенко (49-я ракетка мира). Елена в последнее время несколько сдала свои позиции, а ведь ещё не так давно, после победы на «Ролан Гаррос», она была 5-й в рейтинге. С тех пор она не показывает стабильных результатов. В этом году турнир в Риме — её лучшее выступление, на других турнирах она не проходила три круга подряд, а сейчас уже в четвертьфинале, куда она попала, переиграв немецкую теннисистку Анжелику Кербер, между прочим, бывшую первую ракетку мира.



Плишкова традиционно успешно играет на турнире в Риме. В том году у неё был финал, в позапрошлом – победа. Тут она чувствует себя комфортно, уверенно. В предыдущих двух матчах на нынешнем турнире она не отдала ни одного сета и, похоже, с каждым кругом набирает уверенность. При этом её показатели в этом сезоне довольно скромные — 10 побед и 8 поражений. В этом году она не проходит на турнирах далеко, проигрывает чуть ли не в первых кругах.



По личным встречам чешка ведёт — 4:3. В этом году они уже один раз играли. Было это на турнире в Штутгарте, и там Плишкова, не показывая свой лучший теннис, победила Остапенко в трёх сетах. Думаю, здесь будет похожий результат. Чешка победит Остапенко, во многом из-за того, что латвийская теннисистка играет очень неровно. Она может шикарно выиграть несколько мячей, а потом так же легко ошибиться. Кроме того, Плишкова немного поопытнее и повзрослее (ей 29 лет), бывшая первая ракетка мира. Моё предположение — Плишкова победит и пройдёт в полуфинал. Ставим на победу чешки», — сказала Петрова.