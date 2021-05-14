«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют за 2.01.
«В 3 из 4 последних матчей на своем поле «Ньюкасл» дает очень серьезный бой «Манчестер Сити», не уступает — это круто. Да, «Сити» может оформить чемпионство, если «МЮ» подскользнется, но в любом случае «Ньюкасл» попьет достаточно крови в этой игре.
И есть еще одна тенденция: ОЗ в 8 из последних 9 домашних встреч у «сорок» обязательно проскакивает.
Стоило бы ждать серьезной ротации от «Манчестер Сити». Но то, что «Ньюкасл» чувствует себя комфортно дома, заставит Пепа выставить сильнейший состав.
Да, «Сити» побеждал в последних 11 матчах на выезде и, естественно, фаворит. Но я бы сыграл в этой ситуации обмен голами. Это вернее», — сказал Казанский.
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