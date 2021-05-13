«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз: в первом чемпионском матче забьёт даже Агуэро

14 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Ньюкасла» оценён экспертами в 11.00. Ставки на ничью принимаются за 5.80.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 14 мая 2021 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.
Анализ и прогноз матча 36-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» (14.05.2021)
В ближайшем туре английской Премьер-лиги на поле впервые в ранге чемпиона выйдет «Манчестер Сити». Пока остальные топ-клубы Англии продолжают отчаянную борьбу за топ-4, подопечные Хосепа Гвардиолы начнут неспешную подготовку к финалу Лиги чемпионов. Очередным соперником станет «Ньюкасл».
В прошлом туре манкунианцы упустили победу над «Челси», что вряд ли могло понравиться болельщикам. «Сити» мог оформить чемпионство с соперником по финалу Лиги чемпионов, что в теории стало бы психологическим ударом по «пенсионерам». В итоге же пришлось ждать поражения «Манчестер Юнайтед». Однако желание продолжать побеждать никто не отменял.
До финала Лиги чемпионов у манкунианцев не будет финалов и других возможностей завоевать трофеи. При этом подходить к решающему матчу еврокубка нужно в хорошем настроении, а значит, совсем уж валять дурака гости не станут. Можно сказать, что «Ньюкаслу» банально не повезло. Соперник не чувствует давления, но в то же время ещё не находится мыслями в отпуске.
С другой стороны, «Ньюкаслу» более чем повезло. Обезопасили себя от вылета ещё за четыре тура до финиша. Подниматься в турнирной таблице особого смысла нет, поэтому матч с «Ман Сити» будет обычной формальностью, началом подготовки к сезону следующему.
Сюда стоит добавить состав, который окажется далёк от оптимального. В конце сезона «сороки» несут огромные кадровые потери. Посудите сами — в ближайшую пятницу на поле не выйдут Карл Дарлоу, Райан Фрейзер, Айзек Хэйден, Фабиан Шёр, Эллиот Андерсон, Джамал Ласселлс и Каллум Уилсон. Практически все лидеры находятся в лазарете. Удивительно, но у «Сити» при этом нет ни единой травмы.
«Ньюкасл», откровенно говоря, является одним из самых любимых клиентов «Ман Сити» в АПЛ. Даже когда очки реально нужны были обеим сторонам, «сороки» редко могли похвастаться хотя бы забитым голом. В 10 последних матчах с «Сити» они зацепили очки лишь дважды.
При этом поражения со счётом 0:5 или 0:6 были далеко не редкостью. Всухую манкунианцы победили и в первом круге текущего чемпионата — 2:0. Нежелание травмироваться накануне финала Лиги чемпионов наверняка вынудит игроков «Манчестер Сити» играть спокойно и размеренно.
Перекатывание мяча по полю и периодически возникающие моменты, парочка из которых успешно реализовывается — такой игровой стиль «горожане» проповедуют на протяжении всего сезона. Кажется, устроить себе такую тренировку в игре с «Ньюкаслом» было бы идеальным решением от Гвардиолы.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 14 мая 2021 года
Рискованно ставить на крупную победу «Ман Сити» в таком матче, однако наличие огромного количества травмированных у «Ньюкасла» не позволяет поверить в хозяев ни на секунду. Даже играясь, а не играя, манкунианцы обязаны забивать в ворота ослабленного травмами соперника не менее двух мячей.
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.82.
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