Лоренцо Сонего — Андрей Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на четвертьфинальную игру в Риме

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Лоренцо Сонего — Андрей Рублёв в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.



Ставка: ТБ 21.5 за 1.91.



«Андрей Рублёв уверенно провел свой матч третьего круга против Роберто Баутисты-Агута. Честно говоря, мне казалось, что испанцу будет что предъявить россиянину, но Андрей выглядел убедительно. Похоже, он сумел отдохнуть и снова в форме. Интересно, что свой матч Рублёв начал позже, чем Тим и Сонего, но закончил гораздо раньше.



Итальянец и австриец очень долго сражались. Тим снова проиграл первую партию, снова выиграл тай-брейк во второй, но в решающем сете, ведя с брейком, Доминик не сумел закрыть встречу, а на решающем тай-брейке сильнее уже был Сонего.



Нравится мне в целом игра Сонего. Ещё бы бэкхенд улучшить, а так всё на уровне — подача, удар справа. И сейчас видно, как он заряжен, к тому же играет дома. Четвертьфинал – уже хороший результат, который позволит итальянцу оказаться в топ-30. Но в таких случаях хочется всё большего.



Думаю, без борьбы Сонего этот матч не отдаст. Хотя в двух предыдущих встречах Рублев побеждал в двух партиях. Но одна из них была давно, а вторая прошла в финале в Вене, в прошлом сезоне, но это был зал. Подачу Сонего взять непросто, брейков много не жду. Считаю, что минимум 22 гейма теннисисты сыграют», — сказала Чакветадзе.