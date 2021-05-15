«Челси» — «Лестер»: где будет трансляция, когда начало финала Кубка Англии, какой канал

15 мая состоится финальный матч Кубка Англии «Челси» — «Лестер». Начало игры — в 19:15 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу лондонцев в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Лестера» оценён экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 3.55.



Букмекеры не считают, что матч Кубка Англии «Челси» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.00.