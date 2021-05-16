«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России в Грозном

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак».

Ставка: удаление за 3.80, пенальти за 2.30, победа «Спартака» за 1.95.

«Кто-то может подумать, что «Ахмат» уже доигрывает сезон. Команда при любом раскладе займёт 10-е или 11-е место.



Но в гости приезжает «Спартак», и на этого соперника весь регион всегда настраивается по-особому. Кадыров (который уже давно не был на стадионе) наверняка придёт поболеть за команду. У команды по-любому будут повышенные премиальные. И Талалаев очень мотивирован в игре против красно-белых, потому что в «Спартаке» он работал и считает, что его по достоинству не оценили. Он захочет, чтобы команда победила и не пустила «Спартак» в Лигу чемпионов.



Ну а «Спартаку» достаточно сыграть вничью, чтобы попасть в главный еврокубковый турнир. Ожидаю продолжения той игры, которая случилась у «Спартака» против «Химок». Я был уверен, что с «Химками» будет именно такая боевая игра. Здесь произойдёт то же самое.



«Ахмат» в принципе получает много жёлтых и красных карточек — вне зависимости от соперника. А здесь недостаток мастерства команда будет компенсировать сумасшедшим желанием. Я в этом нисколько не сомневаюсь.



Я смотрел последние игры «Ахмата». Команда уже выпускает много молодёжи. Не в форме Бериша, он почти не играет (насколько я понимаю, это связано с тем, что он соблюдает мусульманский пост). Исходя из этого, предложу сразу три варианта. Красная карточка — да. Пенальти — да. И победа «Спартака».



«Ахмат» будет сопротивляться ожесточённо. Но в команде уже не все игроки основы в форме, играет молодёжь. Поэтому в классе они уступают. «Спартак» будет мотивирован и победит».