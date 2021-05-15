Чехия — Россия: прогноз Александра Кожевникова на матч Евротура

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на третий матч чешского этапа Евротура, Чехия — Россия.

Ставка: победа России за 2.50.

«Матчем между этими командами через неделю стартует чемпионат мира по хоккею. Сегодня нас ждёт что-то вроде репетиции. Думаю, наши парни после проигрыша финнам станут биться. 2:1 или 3:1 будет в пользу сборной России.



Шведов мы уже одолели, споткнулись только на финнах. О чём тут вообще говорить? Готовиться к этим матчам очень тяжело всем, в том числе Валерию Брагину. Играет в основном молодёжь, а психология там совсем другая, атмосфера в команде, настрой. Если их не подготовить, то они по-другому думают, иначе. У них много своих личных мыслей о тактике, ребята хотят проявить себя и уехать в НХЛ. Найти хороший клуб и подписать с ним контракт.



Чехи с нами всегда хорошо играют, но наши ребята всё же должны победить. Хозяева будут действовать максимально мягко и осторожно, но в то же время с лёгкостью покажут тяжёлый хоккей.



Мы же не можем толком держаться, сдерживать себя. Нам надо у кого-то что-то отнять. Это, знаете, такой рэкет на льду. Поэтому предлагаю вам попробовать сыграть победу сборной России в этом матче».