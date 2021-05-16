«Барселона» — «Сельта»: где покажут в прямом эфире, смотреть онлайн, по какому каналу
16 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Сельты» оценён экспертами в 10.50. Ставки на ничью принимаются за 6.80.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, на пенальти — за 2.65.
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