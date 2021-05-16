«Милан» — «Кальяри»: прогноз Александра Аксёнова на матч Серии А

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 37-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Кальяри».
Ставка: победа «Милана» с форой (-2) за 2.95.
«Милан» за предыдущие несколько дней дважды сыграл в Турине: сначала с «Ювентусом», а потом с «Торино», и за два этих матча десять раз поразил ворота соперника, ни разу не пропустив. Подобные достижения говорят лишь о том, что подопечные Стефано Пиоли сейчас находятся на пике, причём в первую очередь психологическом. И кажется, что подобного состояния удалось добиться за счёт долгожданной выездной победы в поединке с командой Андреа Пирло. Всё-таки разорвать такого соперника со счётом 3:0 — это как на допинг подсесть: начинаешь в себя верить. Для миланцев это очень важно сейчас: впереди два тура и любая осечка — это возможный вылет из зоны Лиги чемпионов. А такая форма — повод добиться возвращения в главный еврокубок.
Не стоит забывать и о ещё одном важном моменте — в последнем туре у «Милана» в соперниках «Аталанта». А это значит, что в ближайшем туре с «Кальяри» необходимо брать только три очка. Думаю, подопечные Пиоли сделают это. Всё-таки футболисты с Сардинии уже не имеют никакой турнирной мотивации. Потому поставлю на уверенную победу «Милана» с хорошим перевесом по счёту.
Таким образом, мой прогноз — победа «Милана» с форой минус 2».
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