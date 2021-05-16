«Ахмат» — «Спартак»: результат матча РПЛ, какой счёт, как сыграли, кто забил

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:2.



На 20-й минуте встречи грозненцы вбросили аут, защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац дошёл до штрафной, мяч после рикошета отскочил к форварду хозяев Владимиру Ильину, который пробил в нижний угол ворот. На 31-й минуте полузащитник «Ахмата» Артём Полярус убежал по правому флангу и вырезал подачу во вратарскую. Ильин легко оторвался от защитника «Спартака» Ильи Кутепова и головой переправил мяч в ворота гостей.

На 54-й минуте встречи нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес сократил отставание гостей в счёте, забив гол после передачи чешского полузащитника красно-белых Алекса Крала. В концовке счёт сравнял игрок «Спартака» Виктор Мозес.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.70: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3700 рублей. Победа «Ахмата» оценивалась в 4.27, победа «Спартака» — в 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.78, а тотал больше 3.5 мяча — за 2.87. Поставить на «обе забьют» предлагалось за 1.63, а на точный счёт 2:2 — за 13.50.