«Верона» — «Болонья»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Верона» – «Болонья».



Ставка: победа «Вероны» с форой (0) за 1.83.



«Два соседа по турнирной таблице Серии А сыграют в одном из последних туров. «Верона» примет дома «Болонью». Между ними всего три очка разницы, так что их позиции в чемпионате еще могут измениться.



«Верона» достаточно близко держалась почти весь сезон к еврокубковым местам. Однако концовка сезона у этой команды получилась смазанной – семь матчей без побед, всего в двух из которых клуб сыграл вничью. Так что сейчас «Верона» не способна оказать сильного сопротивления равному сопернику. За последние семь игр она уступала и командам, находящимся ниже нее.



«Болонья» не забиралась сильно высоко в таблице Серии А, но и в зоне вылета ее почти не было. Клуб стабильно в последнее время находится в середине чемпионата. Он тоже за последние восемь встреч победил всего один раз, в этом они с «Вероной» похожи. Терпела неудачи «Болонья» тоже не только с сильными клубами. Тем и интереснее, конечно, будет посмотреть на их противостояние.



Думаю, обе команды голодные до побед. Вряд ли их обоих устроит ничья, приближается конец сезона и хочется порадовать своих фанатов долгожданной победой. Так что борьба между ними будет жаркой.



«Болонья» будет играть осторожнее, она не имеет большого отрыва от целого ряда команд ниже, что могло бы гарантировать ей место в середине таблицы. Так что не факт, что этот клуб будет рисковать, часто убегая в атаку.



Но я все-таки в этой встрече склоняюсь к успеху «Вероны». Она провела не такой плохой сезон, могла бы сейчас располагаться и на несколько позиций выше. Мне хочется, чтобы веронцы напоследок снова почувствовали вкус победы. Предлагаю заключить пари на их выигрыш с форой (0)», — сказал Калиниченко.

«Верона» — «Болонья». Прогноз на матч: скучные 90 минут от середняков Серии А Турнирной мотивации нет, результативность низкая. Голов можно не ждать.