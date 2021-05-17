«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Стэнли

Известный журналист Дарья Миронова дала прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Бостон».
Ставка: ТМ 5.5 за 1.74.
«Ах, как было неприятно, что вторую шайбу «Вашингтона» не записали на счёт Овечкина!
Игра получилась суетливой, много перехватов в обе стороны, потери в своих зонах, отсюда и контратаки и постоянно давление на ворота. Но «мишки» сыграли дисциплинированно, лишь одно удаление. У «кэпов» ситуация менее симпатичная: шли в плей-офф в одной вратарской компании, а теперь серию будет тащить человек, которой провёл четыре игры в регулярке. Зато какой ботовый опыт.
«Вашингтон» провёл отвратительный первый период в точечных компонентах, и только сломанная клюшка «мишки» помогла «столичным» воспользоваться ситуацией и убежать втроём в контракту.
Вратарская линия «Вашингтона» была не очень надежной для плей-офф, а теперь вообще большая загадка, чего от неё ожидать?!
«Бостону» нужно лучше удерживать, а «Вашингтону» бежать вперёд! Есть ощущение, что Раск постарается выставить шлагбаум, а Бостон сыграть строже. Поэтому выберу ТМ 5.5 за 1.74», — сказала Миронова.
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