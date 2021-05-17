«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Стэнли

Известный журналист Дарья Миронова дала прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Бостон».



Ставка: ТМ 5.5 за 1.74.



«Ах, как было неприятно, что вторую шайбу «Вашингтона» не записали на счёт Овечкина!



Игра получилась суетливой, много перехватов в обе стороны, потери в своих зонах, отсюда и контратаки и постоянно давление на ворота. Но «мишки» сыграли дисциплинированно, лишь одно удаление. У «кэпов» ситуация менее симпатичная: шли в плей-офф в одной вратарской компании, а теперь серию будет тащить человек, которой провёл четыре игры в регулярке. Зато какой ботовый опыт.



«Вашингтон» провёл отвратительный первый период в точечных компонентах, и только сломанная клюшка «мишки» помогла «столичным» воспользоваться ситуацией и убежать втроём в контракту.



Вратарская линия «Вашингтона» была не очень надежной для плей-офф, а теперь вообще большая загадка, чего от неё ожидать?!



«Бостону» нужно лучше удерживать, а «Вашингтону» бежать вперёд! Есть ощущение, что Раск постарается выставить шлагбаум, а Бостон сыграть строже. Поэтому выберу ТМ 5.5 за 1.74», — сказала Миронова.

«Вашингтон» — «Бостон». Прогноз на 2-й матч: Овечкин опять удивит американских журналистов Ови прекрасно выглядел в первой игре, но тяжёлая ситуация с вратарями наверняка помешает.