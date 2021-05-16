«Вашингтон» — «Бостон». Прогноз на 2-й матч: Овечкин опять удивит американских журналистов

Ови прекрасно выглядел в первой игре, но тяжёлая ситуация с вратарями наверняка помешает.

18 мая состоится второй матч первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Бостона» в основное время можно с коэффициентом 2.38, успех «Вашингтона» идёт за 2.71.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» 18 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» 18 мая не будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.19, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.71. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз и анализ 2-го матча Кубка Стэнли (18.05.2021)

На дворе вторая половина мая. С Кубком Гагарина и юниорским чемпионатом мира разобрались, до старта взрослого ЧМ-2021 есть несколько дней. Но отдыхать абсолютно некогда, ведь в НХЛ стартовал плей-офф. Кубок Стэнли начался ещё 16 мая. Подождать придётся только канадским клубам.

Овечкин и Малкин останутся без Кубка Стэнли. А кто фаворит? Аварийный сезон входит в самую интересную свою часть.

18 мая «Вашингтон Кэпиталз» на «Кэпитал Уан-Арене» проведёт вторую игру серии с «Бостон Брюинз». В первом матче всё решалось на тоненького. Соперники стоили друг друга и закономерно добрались до овертайма, поскольку в третьем периоде действовали осторожно. Долго ждать не пришлось, уже на пятой минуте дополнительного времени Ник Дауд принёс хозяевам победу (3:2 ОТ) после атаки сходу.

Подопечные Питера Лавиолетта подошли к старту Кубка Стэнли в довольно плачевном состоянии. Вратарская бригада и без того вызывала большие сомнения, а второе за сезон попадание Ильи Самсонова в COVID-протокол добавило головной боли. Российского вратаря уже вывели из списка, а вот Евгений Кузнецов в нём пока остался.

Впрочем, Самсонов не попал в заявку на первую встречу. Идти на бодрых «мишек» с неопытным Витеком Ванечеком (нестабильный и откровенно посредственный голкипер, по крайней мере на данный момент) и 40-летним Крэйгом Андерсоном очень опасно, но вариантов у тренерского штаба немного.

«Верона» — «Болонья». Прогноз на матч: скучные 90 минут от середняков Серии А Турнирной мотивации нет, результативность низкая. Голов можно не ждать.

Ванечек вышел с первых минут и получил травму при первой пропущенной шайбе, потянув пах. Андерсон не появлялся в розыгрыше Кубка Стэнли четыре года, да и в нынешнем регулярном чемпионате провёл всего четыре встречи. 169 минут чистого времени. Конечно, это очень мало.

И ничего. Получилось отлично. Андерсон разок насмешил зрителей напару со Здено Харой, зато с прямыми обязанностями справился отлично. В равных составах вообще отразил все 18 бросков. Пропустил только в меньшинстве, когда соперники запихали шайбу в сетку ворот с близкого расстояния.

Порадовал Александр Овечкин. Восьмой номер пропустил несколько игр на финише регулярного чемпионата, но накануне выглядел просто шикарно. Отличная скорость, подвижность, общая свежесть. Ну и несколько хрустящих силовых приёмов, разумеется. Не хватило только заброшенной шайбы — второй гол записали на Диллона, не обнаружив касания Ови на пятаке.

Аслан Карацев — Янник Синнер. Прогноз: юный итальянец отправит российскую сенсацию домой Уроженец Владикавказа в этом сезоне уже успел обыграть юную звезду тенниса из Италии.

Вполне логично, что букмекеры по-прежнему отдают предпочтение гостям. Состав у них явно ближе к оптимальному, а главное — на последнем рубеже всё гораздо спокойнее. «Столичные» в первом поединке очень много работали и помогали вратарю. А звено Эллера классно закрыло лидеров соперника.

Но тренерский штаб «Бостона» наверняка проведёт работу над ошибками и повысит эффективность атаки. Всё это множится на два фактора. Первый — Андерсон никогда не считался стабильным голкипером, вероятность второго классного матча подряд откровенно невысока. И второй — судьи в Кубке Стэнли подозрительно часто ошибаются в пользу «Брюинз».

Так было год назад, пара откровенно сомнительных решений проскочила и в первом матче. То есть хозяевам, похоже, придётся несладко. Александр Овечкин наверняка покажет себя и нагрузит Раска. А может, даже забьёт одну-две шайбы. Но шансы гостей выше. Мы бы выбирали между П2 за 2.38 и ИТБ 2.5 гола «Бостона» за 1.96.

«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз и ставка на 2-й матч НХЛ 18 мая 2021 года

Первый матч оказался очень равным и закономерно докатился до овертайма. У «Вашингтона» сложная ситуация с вратарями. Ванечек получил травму, Андерсон здорово вышел, но ждать от 40-летнего голкипера стабильности не приходится. А вот у гостей кадровая ситуация близка к оптимальной. Думается, «мишки» забьют три-четыре шайбы и сравняют счёт.

Ставка: «Бостон» победит за 2.38.