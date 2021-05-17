Эксперты: Мазепин не наберёт очки в дебютном сезоне в Формуле-1

Российский гонщик Никита Мазепин не слишком удачно начал свою карьеру в Формуле-1. Пилот команды «Хаас» пока проигрывает много даже своему напарнику Мику Шумахеру, а машина американской команды самая медленная в пелотоне. Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Мазепину набрать очки в ходе сезона.



По оценке букмекеров, россиянин не сможет прорваться в очковую зону в сезоне-2021. Поставить на то, что Мазепин займёт в одной из гонок место в первой десятке до конца сезона, можно с коэффициентом 2.70, это примерно 35% вероятности. Поставить на то, что Никита сможет набрать очки в дебютном сезоне, можно за 1.41 (65%).



Ближайшая гонка в рамках чемпионата мира, Гран-при Монако, пройдёт на городской трассе в Монте-Карло 23 мая.