Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Эксперты: Мазепин не наберёт очки в дебютном сезоне в Формуле-1

Эксперты: Мазепин не наберёт очки в дебютном сезоне в Формуле-1
Ставки / Прогнозы 0

Российский гонщик Никита Мазепин не слишком удачно начал свою карьеру в Формуле-1. Пилот команды «Хаас» пока проигрывает много даже своему напарнику Мику Шумахеру, а машина американской команды самая медленная в пелотоне. Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Мазепину набрать очки в ходе сезона.

По оценке букмекеров, россиянин не сможет прорваться в очковую зону в сезоне-2021. Поставить на то, что Мазепин займёт в одной из гонок место в первой десятке до конца сезона, можно с коэффициентом 2.70, это примерно 35% вероятности. Поставить на то, что Никита сможет набрать очки в дебютном сезоне, можно за 1.41 (65%).

Ближайшая гонка в рамках чемпионата мира, Гран-при Монако, пройдёт на городской трассе в Монте-Карло 23 мая.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021