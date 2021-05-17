Евро-2020: прогноз Александра Вишневского на лучшего бомбардира турнира

Спортивный журналист Александр Вишневский сделал долгосрочный прогноз на лучшего бомбардира Евро-2020. Турнир стартует 11 июня 2021 года, финал намечен на 11 июля.



Ставка: Чиро Иммобиле за 21.00.



«Перед началом крупных турниров сборных я часто делаю долгосрочные ставки на лучших бомбардиров турнира. В частности, перед началом ЧМ-2018 я поставил на Харри Кейна и выиграл с коэффициентом выше десятки. Логика была простой. Кейн — штатный пенальтист и главный завершитель атак команды, попавшей в одну группу сразу с двумя очень слабыми соперниками – Панамой и Тунисом. И в ворота этих двух соперников Кейн и отгрузил в первых же двух турах сразу пять из своих итоговых шести голов.



Соответственно, перед стартом чемпионата Европы тоже хочется подыскать самых лучших кандидатов на звание лучшего бомбардира, исходя из расклада сил в каждой группе. Ведь обычно именно на групповом этапе лучшие бомбардиры турниров забивают большинство своих голов. Вам это будет рад подтвердить, например, Олег Саленко.



Для начала я сразу хочу исключить из своих претендентов всех футболистов из сборных Португалии, Франции и Германии, поскольку все они попали в одну группу и вряд ли смогут там забить слишком много голов. Конечно, наличие в этой группе еще и Венгрии дает шансы не слишком унывать для Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна, Оливье Жиру, Тимо Вернера и Серджа Гнабри, а все шестеро перечисленных форвардов входят в список из 12 главных претендентов на звание лучшего бомбардира согласно букмекерским коэффициентам. Но учитывая, что другие шестеро главных кандидатов будут играть не в «группе смерти», а против большего количества нетоповых соперников, я бы обратил особое внимание как раз на всех остальных.



И среди них я выберу ставку на Чиро Иммобиле. Ведь сборная Италии играет все групповые матчи на своем поле и попала в довольно легкую группу – с Турцией, Швейцарией и Уэльсом. Иммобиле в отличной форме, и он в сборной Италии выполняет пенальти. Поэтому ставка на форварда «Лацио» с коэффициентом 21.00 кажется мне наиболее валуйной.



Вполне можно и снова поставить на Кейна (коэффициент 8,00), ведь у сборной Англии тоже три домашние игры – с Шотландией, Чехией и Хорватией. Но победителю этой группы в 1/8 финала предстоит встреча со второй командой из «группы смерти», так что сборная Англии может и не добраться до четвертьфинала. Плюс весомую часть английских атак может завершать еще и Стерлинг.



Не самая грозная группа и у сборной Испании, плюс у нее потенциально легкий соперник в 1/8 финала. Но в испанской сборной нет четкого понимания, кто будет наконечником атак – Мората или Жерар Морено. Последний в потрясающей форме и мог бы наколотить много голов, но Луис Энрике чаще отдает предпочтение Морате. Кроме того, пенальтистом команды является Серхио Рамос.



В одной группе с испанцами играет и сборная Польши с великолепным Левандовски (коэффициент – 17.00), но тут смущает наличие в группе куда более сильной Испании. Да и непонятно, успеет ли Роберт набрать ту форму, что была у него до травмы. Хотя для меня Левандовски – один из главных кандидатов на звание лучшего бомбардира вместе с Иммобиле, Кейном и Лукаку, на которого коэффициент составляет 8.00. Но бельгийцам дважды придется играть на чужом поле – и в Санкт-Петербурге, и в Копенгагене. А из всей этой четверки самый высокий коэффициент – на Иммобиле, так что я выбираю ставку на форварда сборной Италии», — сказал Вишневский.

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