Всё о сборной России на Евро-2020. Чего ждать от команды Черчесова?

Петербург – Копенгаген. Что дальше и будет ли это дальше?

Уже 11 июня стартует Евро-2020. Да, именно 2020, организаторы решили не менять название чемпионата, несмотря на перенос турнира на год. В числе 24 команд-участниц и сборная России. Рассказываем о том, с кем, когда и где сыграет наша сборная и чего от нее ждать.

Календарь матчей сборной России

На групповой стадии Евро-2020 Россия выступит в группе B. Соперниками команды Станислава Черчесова станут сборные Бельгии, Дании и Финляндии. Календарь матчей нашей команды выглядит следующим образом.



12 июня, 22:00 мск – Бельгия – Россия

16 июня, 16:00 – Финляндия – Россия

21 июня, 21:00 – Дания – Россия



Чтобы пройти в плей-офф, нужно занять место в числе лучших двух команд группы. В 1/8 финала можно пройти и с 3-го места в своём квартете. Но нужно оказаться в числе лучших 4 команд, занявших третьи места в группах. Две худшие команды и все, занявшие четвертые места, завершат выступления на Евро-2020 после группового этапа.

Где будет играть сборная России на Евро-2020

Пока что нет 100% информации о том, претерпит ли изменения формула с 12 городами, в которых пройдёт чемпионат Европы. Планируется, что с Бельгией и Финляндией наша сборная сыграет в Санкт-Петербурге, на одноименном стадионе. Встреча с Данией должна пройти в Копенгагене, на стадионе «Паркен».



Если сборная России выйдет в 1/8 финала, то она может сыграть в Бильбао, Бухаресте, Глазго или Амстердаме.

Кто сыграет за сборную России

Пока об этом слишком рано говорить. Да, костяк команды понятен, но могут вмешаться травмы. Или кто-то себя ярко проявит в оставшейся части сезона и получит место в заявке. Правда, Станислав Черчесов уже сообщил, что Артём Дзюба, если поедет на Евро-2020, то будет капитаном команды.



«Если бы меня напрягала ситуация, что у Артёма не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было. Он бы не был капитаном. Я тогда говорил, до этого сбора говорил и сейчас говорю. Капитан команды на чемпионате Европы — Артём Дзюба, — подчеркнул Черчесов. — Надеюсь, что он будет здоров и готов».

Шансы России сыграть в плей-офф

Поставить на то, что наши парни займут первое место в своей группе, можно с коэффициентом 5.00. Аналитики видят сборную России на 3-м месте в квартете.

Фаворит, по мнению букмекеров, сборная Бельгии. Поставить на то, что команда Роберто Мартинеса займёт первое место, можно с коэффициентом 1.67. Выше россиян ставят эксперты и команду Дании, на её победу в группе можно поставить с коэффициентом 4.00. А вот Финляндия, по мнению аналитиков, главный аутсайдер квартета. На то, что финны займут 1-е место, коэффициент 20.00, а на их выход из группы можно сделать ставку с коэффициентом 3.00.

Несмотря на 3-е место в группе, букмекеры верят в то, что Россия сыграет в 1/8 финала. Поставить на такое развитие событий можно за 1.40, в то время как обратный исход идёт за 2.73. Вероятность прохода в 1/8 финала – 67%.

Шансы России победить на Евро-2020

Невелики. Это очевидно. Коэффициент на победу сборной России на Евро-2020 – 100.00. То есть примерно 1% вероятности.



Но не стоит расстраиваться. Такими же аналитики видят шансы сборных Польши, Словакии, Турции, Украины, Швейцарии и Шотландии. Согласитесь, неплохая компания. Первая задача команды Станислава Черчесова – пробиться в плей-офф. А там нет ничего невозможного, ЧМ-2018 это показал. Ждём и болеем! Удачных ставок!