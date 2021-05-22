«Эйбар» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Эйбар» — «Барселона» в 38-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 1.91, тотал больге 3.5 мяча за 1.80.

«Последний тур чемпионата Испании у нас на повестке дня. Матч, который ничего не решает: «Эйбар», который уже официально вылетел из Примеры, играет с «Барселоной», которая официально потеряла все шансы на чемпионство.



«Барселона» последние три игры не выигрывала, очень неудачно сыграла в последнем матче против «Сельты». Тер Штеген слёг на операцию – у него травма колена. Кто знает, может быть, это вообще последняя игра за «Барселону» для многих футболистов, так как ожидается очень серьёзная чистка в рядах каталонского клуба. «Эйбар» бился и бодался на протяжении нескольких сезонов, но не сдюжил и покинет Примеру по итогам этого сезона.



Если «Барселона» проиграет, а «Севилья» выиграет, то каталонцы могут опуститься на четвёртое место, но вряд ли это кого-то сильно интересует. Я думаю, что здесь можно сыграть в своё удовольствие, без всяких тактических схем. Я думаю, что должна получится результативная игра. Я бы рассмотрел ставку на тотал больше 3.5. Еще бы я рассмотрел ставку – первый тайм больше 1.5. Что сидеть в обороне? Обеим командам это не надо».